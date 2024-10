L’ex difensore rumeno, ora allenatore della primavera nerazzurra, spende parole importanti sull’Inter e.. Nel cuore del pallone, tra sogno e realtà, si dispiega la narrazione di Cristian Chivu, ex difensore di calibro internazionale, ora nella veste di aspirante allenatore. Quest’uomo, che una volta dominava la linea difensiva degli stadi più celebri, si trova ora a meditare sul suo futuro da tecnico, dilemmi tattici compresi. La sua storia è un viaggio attraverso le emozioni, l’analisi del gioco e la passione per il calcio, che si intreccianoo con le anticipazioni di un importante incontro di Serie A. In questo racconto di aspirazioni e ricordi, Chivu condivide sia la sua ammirazione per i giocatori che hanno segnato il suo percorso, sia le sue riflessioni sulle sfide dell’essere allenatore. Tra passato e presente Chivu, con un passato glorioso nei ranghi di Inter e Roma, si appresta a testimoniare una partita ricca di significati personali. […]

