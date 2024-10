I nazionali, a partire da Arnautovic, stanno tornando mentre gli infortunati ad Appiano.. In questa pausa internazionale, le squadre di calcio si preparano alla ripresa dei campionati nazionali, lavorando per reintegrare i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Per l’Inter, la pausa rappresenta un momento cruciale per rafforzare la squadra e recuperare elementi chiave in vista degli impegni futuri. Tra i ritorni più attesi, spiccano quelli di Arnautovic e Barella, pronti a lasciare il segno nel prossimo incontro contro la Roma. Ritorni importanti L’Inter si appresta a riabbracciare i suoi giocatori internazionali dopo la sosta, con l’attaccante Marko Arnautovic che si distingue per il suo precoce ritorno. Il giocatore, infatti, è stato tra i primi a concludere gli impegni con la sua nazionale, l’Austria, permettendogli di rientrare immediatamente agli ordini di Simone Inzaghi. Arnautovic arriva da prestazioni notevoli, avendo segnato due gol nell’ultima partita con la Norvegia, e sembra pronto […]

Leggi l’articolo completo Gazzetta: Inter tra ritorni dalle nazionali e rientri attesi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG