Il portoghese ha ingranato al Bernabeu ed il Milan si è acceso. Talento ed anche impegno in ripiegamento, Leao sta cambiando?

Nell’ambiente rossonero si respira un’aria di rinnovato entusiasmo grazie alla vittoria di Madrid in cui è stato protagonista assoluto Rafael Leao, il talentuoso portoghese che con le sue giocate ha contribuito a ridisegnare il percorso del Milan in questa stagione.

La sua prestazione sul palcoscenico europeo del Bernabeu non solo ha consolidato la sua posizione all’interno del club ma ha anche acceso la speranza tra i tifosi di vedere il Milan tornare ai suoi antichi splendori.

L’ascensione di una stella

Nato ad Almada, Portogallo, il 10 giugno 1999, Rafael Leao ha mosso i primi passi nel mondo del calcio all’interno dell’academy dello Sporting, debuttando in prima squadra nella stagione 2017-18. Dopo una risoluzione non consensuale con il club portoghese, il suo talento lo ha portato al Lille, prima di essere acquistato dal Milan nell’estate del 2019 per 24 milioni di euro. Al Milan, la sua crescita è stata esponenziale, culminata con la vittoria dello scudetto nella stagione 2021-22, quando è stato anche eletto miglior giocatore della Serie A.

Una notte al Bernabeu che cambia tutto

La partita contro il Real Madrid ha rappresentato un punto di svolta per Leao e per il suo rapporto con il Milan. La sua performance, arricchita dalla capacità di coinvolgere emotivamente i compagni di squadra nello spogliatoio, ha evidenziato non solo il suo talento, ma anche la sua capacità di essere un leader carismatico. Dalle danze con Maignan all’intonazione di canzoni con Chukwueze, Leao ha mostrato di saper essere il cuore pulsante della squadra, dentro e fuori dal campo.

Rafael Leao

La trasformazione tattica

L’evoluzione di Leao sotto la guida di Fonseca ha sorpreso molti. Da attaccante laterale a numero 10 completo, il suo ruolo in campo si è arricchito. Al Bernabeu, Leao ha dimostrato di poter essere pericoloso anche in fase difensiva, contribuendo alla fase di non possesso con discese fino alla propria area di rigore. Offensivamente, ha dimostrato una versatilità notevole, aprendo la strada per i gol dei suoi compagni e trasformando la sua prestazione in un vero e proprio spettacolo di calcio.

