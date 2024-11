Il portoghese si sta dimostrando un abile gestore delle personalità della sua squadra e prima di Madrid ha scelto evidentemente una frase azzeccata per caricarla.

Nell’epica cornice dello stadio Bernabeu, il Milan ha saputo trionfare contro il Real Madrid, in una serata che resterà impressa nella storia del calcio.

Un’incredibile vittoria che, oltre alle gesta in campo, ha portato negli spogliatoi momenti di forte coesione e orgoglio, ben rappresentati dalle figure di Malick Thiaw, Gerry Cardinale e Paulo Fonseca, quest’ultimo il grande architetto di una strategia vincente, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco.

La magia di Thiaw e la comunità milanista

All’inizio di questo racconto di trionfo, non si può non accennare al contributo di Malick Thiaw. Il giovane difensore si è iscritto a una lista molto ristretta di milanisti che sono riusciti a segnare di testa contro il Real Madrid in Champions League accanto a leggende come Rivaldo e Filippo Inzaghi. Una prestazione che, in un contesto così prestigioso, parla non solo della sua abilità individuale ma anche della forza di un Milan coraggioso e determinato.

L’importanza di un discorso motivazionale

Il tema della preparazione mentale, guidata abilmente da Paulo Fonseca, è stato cruciale nella sfida contro il Real Madrid. Prendendo in considerazione l’enorme pressione che una partita di questo calibro può generare, il tecnico portoghese ha sapientemente virato l’attenzione dei suoi giocatori dall’inevitabile tensione alla valorizzazione dell’esperienza unica che stavano per vivere. Fonseca ha infuso nei suoi uomini la fiducia e la positività necessarie per affrontare degli avversari temibili, non come minacce, ma come stimoli per esprimersi al meglio, rimanendo tranquilli e credendo nelle proprie possibilità con la frase “in campo godetevela”.

Milan, esultanza di squadra a Madrid

Tra tattica e psicologia: la preparazione alla partita

L’abile mossa di Fonseca nel variare la formazione dal classico 4-2-3-1 ad un più prudente 5-4-1, grazie all’impiego di Musah e Leao in funzioni più difensive, ha mostrato la sua maestria nel leggere l’avversario e adattarsi alle circostanze. Non solo una decisione tattica, ma anche un segnale della capacità del tecnico di plasmare lo spirito della squadra, sfruttando ogni risorsa a disposizione per il bene collettivo, un approccio che ha pagato in termini di prestazione in campo e di morale.

