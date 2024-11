Il bomber argentino non segnava a San Siro da fine febbraio. La rete decisiva da vero rapace d’area al Venezia puó definitivamente averlo sbloccato? In una serata di campionato che sembrava procedere tra le maglie di una partita intricata, è emerso un protagonista in grado di ribaltare le sorti e infondere speranza: Lautaro Martinez. Dopo lunghi 249 giorni di attesa, il capitano dell’Inter ha ritrovato il gol tra le mura amiche di San Siro, regalando alla squadra una vittoria cruciale e riaccendendo le ambizioni nerazzurre. Ma la rete di Lautaro non è stata solo un momento isolato di gloria; ha segnato un punto di svolta, anticipando una settimana ricca di sfide, tra cui l’attesissimo confronto con l’Arsenal e il duello con Romelu Lukaku e Antonio Conte. Una fame inestinguibile Lautaro Martinez è sceso in campo con un’intensità palpabile, dimostrando sin dai primi minuti la sua determinazione a lasciare il segno. […]

