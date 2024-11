Un Inter più che sufficente vince soffrendo col brivido finale. Le pagelle della Gazzetta premiano Sommer su tutti insieme ad una fase difensiva superiore a quella d’attacco per tutto il match INTER6,5La solita enorme produzione offensiva. Come a Empoli, però, gioca solo un tempo, il secondo. L’ALLENATORES. Inzaghi 6 Non un periodo semplice, tra infortuni e impegniravvicinati. Sceglie di limitare il turnover e alla fine il risultato gli da ragione. Peròche sofferenza. Sommer 7,5Altro che esordio di Martinez. Se l’Inter ora vede il Napoli è grazie allo svizzero, che vola suOristanio prima e su Pohjanpalo pol. Decisivo. IL PEGGIOREThuram 5La sensazione è che si sarebbe potuto giocare per altri 90″, ma non era proprio serata da gol. Crea tanto, certo, è difficile da marcare. Ma quanti errori. Pavard 6 L’uomo che ha rotto la regola del giallo di Inzaghi: resta in campo anche se è ammonito, segno che alora si […]

Leggi l’articolo completo Inter-Venezia 1-0. Le pagelle della Gazzetta dello Sport, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG