I nerazzurri si avvicinano alla capolista della Serie A ma l’andamento del match di ieri solleva molteplici interrogativi. In un incontro che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino agli ultimi secondi, l’Inter ha strappato una vittoria di misura contro il Venezia, sigillando il risultato con un unico goal di Lautaro Martinez. La partita, terminata con un serrato 1-0 in favore dei nerazzurri, ha confermato che la squadra di Inzaghi è la diretta inseguitrice della capolista Napoli in campionato. La vittoria Grazie a un goal realizzato da Lautaro Martinez, il cui ultimo acuto casalingo risaliva a febbraio, i nerazzurri hanno accorciato la distanza rispetto alla vetta della classifica distante ora solo 1 lunghezza. La settimana prossima a ci sarà lo scontro diretto Inter-Napoli ma prima i nerazzurri dovranno pensare alla sfida di Champions League contro l’Arsenal. Momenti di tensione Nonostante il risultato finale, la partita di ieri col […]

