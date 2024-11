I nerazzurri non chiudono il match contro il Venezia e rischiano tantissimo nel finale. Il tecnico non è di certo entusiasta ma è giá il momento di guardare avanti: all’Arsenal e al Napoli. Nella frenetica corsa alla testa della Serie A, il confronto tra Inter e Venezia è stato non solo un esame di resistenza per i nerazzurri ma anche un match ad alto rischio beffa. La partita ha offerto momenti di tensione fino all’ultimo minuto, con un gol annullato ai lagunari all’ultimo secondo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Da un lato, Simone Inzaghi sottolinea l’importanza del cinismo e della determinazione, mentre dall’altro, Di Francesco elogia l’impegno della sua squadra, pur nel disappunto per un risultato che poteva sorridere al Venezia. Un Inter non abbastanza cinica Il discorso di Simone Inzaghi nel post-partita ha avuto un tema ricorrente: la mancanza di cinismo. Nonostante le numerose occasioni create, […]

Leggi l’articolo completo Gazzetta:Inzaghi guarda avanti. Dall’Inter vuole di più, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG