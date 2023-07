Gazzetta – Inter, valore della maglia dei nerazzurri da oltre 50 milioni di euro: i dettagli sugli sponsor

Una maglia da… 50 milioni di euro, bonus esclusi. E non è ancora finita. Grazie all’annuncio del rinnovo fino al 2031 con lo sponsor tecnico Nike e in attesa dell’ufficialità dell’accordo con Paramount+ (questione di ore), l’Inter ha registrato un’impennata importante dei ricavi proveniente dai marchi che nel 2023-24 saranno sulle divise da gara.

In viale della Liberazione, però, il lavoro del team guidato dall’a.d. corporate Alessandro Antonello non è ancora finito perché la conferma di Paramount+ come main sponsor (avrebbe dovuto essere sul retromaglia) ha aperto un “buco” che tutti sperano di colmare al più presto. L’Inter incasserà ogni stagione circa 15 milioni più bonus legati ai risultati raggiunti dalla squadra.

L’articolo Gazzetta – Inter, valore della maglia da oltre 50 milioni di euro: i dettagli sugli sponsor proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG