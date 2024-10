Molti quelli che hanno deluso in questo avvio di stagione e, per alcuni di loro, a Gennaio potrebbero aprirsi le porte del mercato Nel mondo frenetico del calcio professionistico, ogni finestra di trasferimento offre una nuova opportunità di rinnovamento e adattamento per i club in cerca di successo. Il Milan, una delle squadre più celebri e titolate del panorama calcistico internazionale, si avvicina alla sessione invernale di mercato con l’intenzione dichiarata di rivedere profondamente la sua rosa. Questa necessità non deriva solo dall’ambizione di potenziare il proprio organico ma anche dalla volontà di alleggerire la squadra, cedendo alcuni dei giocatori che finora hanno faticato a lasciare il segno. Rivoluzione in attacco La prima linea del Milan sembra essere quella destinata a vivere i cambiamenti più significativi. Luka Jovic, l’attaccante serbo, si trova sicuramente in una posizione delicata. La sua esclusione dalla lista per la Champions League e la scarsità di […]

Leggi l’articolo completo Gazzetta: Milan, i potenziali partenti hanno due mesi per riguadagnarsi il rossonero, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG