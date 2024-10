Il padre giocó e vinse un titolo di campione d’Italia da protagonista coi rossoneri più di dieci anni fa ed il Milan è una questione di famiglia Il calciomercato si anima con i nomi nuovi e le giovani promesse che iniziano a fare capolino nel panorama internazionale. Uno tra questi, che sta particolarmente a cuore ai tifosi del Milan, è senza dubbio Ruben van Bommel, attaccante classe 2004 in forze all’AZ Alkmaar e figlio dell’ex centrocampista rossonero Mark van Bommel. Recentemente, il giovane olandese ha condiviso alcune riflessioni sul suo futuro e sul suo legame con il club milanese, destando interesse e curiosità tra gli appassionati di calcio. Crescita e autocrítica Ruben van Bommel ha parlato apertamente dei suoi progressi come giocatore e della sua ricerca di costanza sul campo. Ammette di sentirsi frustrato quando, dopo aver mostrato una prestazione di alto livello, non riesce a replicarla in modo sistematico. […]

