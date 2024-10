La sosta per le nazionali ha restituito al Milan giocatori in forma tranne che per il nigeriano che si è sottoposto ad esami dopo l’infortunio L’ecosistema del calcio professionistico, intricato ed esigente, mette regolarmente alla prova la resilienza degli atleti di fronte alle sfide fisiche. La recente paura di un infortunio per Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, ha sollevato preoccupazioni sia tra i tifosi che all’interno dello staff tecnico. Fortunatamente, gli ultimi sviluppi hanno portato a un respiro di sollievo, allontanando i timori di una possibile assenza prolungata dai campi di gioco. Esiti confortanti dopo l’apprensione Dopo un risveglio di preoccupazioni legato a Samuel Chukwueze, le ultime notizie hanno portato un’ondata di ottimismo all’interno dell’ambiente rossonero. Il giocatore, che ha recentemente fatto rientro a Milanello insieme ai compagni Matteo Gabbia e Christian Pulisic dopo gli impegni internazionali, si è sottoposto a degli esami strumentali a causa di un problema fisico […]

