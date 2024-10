Il pareggio pirotecnico con la Juve ha lasciato l’amaro in bocca ed ora Simone Inzaghi si aspetta la scossa ad Empoli. Parole d’ordine: basta regali e più cattiveria In campo sportivo, la capacità di riorganizzarsi dopo una sconfitta dimostra la reale forza di una squadra. L’Inter, dopo il clamoroso 4-4 contro la Juventus, ha dovuto fare i conti con evidenti errori difensivi e un approccio forse troppo superficiale, a dimostrazione che la vittoria richiede ben più di talento: necessita di fame e determinazione costanti. Nel tentativo di ritrovare il percorso vincente, la squadra si è concentrata su un’analisi dettagliata degli errori commessi, con un occhio di riguardo alla necessità impellente di riscatto nella prossima sfida contro l’Empoli. Un inizio stagione contrastato L’attuale stagione sportiva ha visto l’Inter navigare in acque turbolente, con una performance che sembra scostarsi dal successo dello scorso anno. Confrontando i numeri, si nota una regressione sia […]

