La Gazzetta dello Sport fa luce sulla figura di Sebastien Ledure, colui che sta bloccando il trasferimento di Lukaku all’Inter

All’interno dell’intrigo di calciomercato targato Romelu Lukaku, un ruolo da protagonista assoluto ce l’ha Sebastien Ledure. L’avvocato del belga, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è solito fare il doppiogiochista e giocare su più tavoli per i propri interessi. È lui che sta bloccando l’arrivo del belga all’Inter, non rispondendo ai nerazzurri e strizzando l’occhio alla Juventus.

Sulla rosea si legge: «Ledure sta giocando su più tavoli, creando confusione, liberando fantasmi. Nessuno sa dove sia ora, perché il telefono suona a vuoto. Dovrebbe curare gli interessi di Romelu Lukaku e quindi battersi in prima fila per convincere anche quest’anno il Chelsea a liberare – definitivamente – l’attaccante belga. E invece sta facendo il suo gioco, sfruttando le debolezze caratteriali di Big Rom. Anche per questo, ormai, nell’ambiente calcio in molti tendono a non fidarsi della sua parola, oltre che delle sue azioni.

Da tempo Ledure rassicura l’Inter, spingendo il club a trovare l’intesa col Chelsea in fretta così da poter rasserenare Lukaku. Ma invece – evidentemente – sta lavorando per il suo tornaconto personale, andando a bussare a tutte le porte in cui sa di trovare un interlocutore interessato a Lukaku. Facendo lievitare il prezzo dello stipendio futuro di Romelu e di conseguenza – anche la sua commissione per il trasferimento e il valore della percentuale che gli spetterà dal nuovo stipendio di Lukaku. Insomma, un vero avvocato del diavolo».

