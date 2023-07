La vicenda riguardante il futuro del belga sta regalando risvolti clamorosi ed inattesi; ora è l’attaccante che non si rende reperibile.

L’Inter ha praticamente ceduto Onana al Manchester United e ora ha i soldi per realizzare ben 3 operazioni in entrata, una di queste è l’acquisto a titolo definitivo di Romelu Lukaku. Ieri è stata una giornata surreale da questo punto di vista e Sky Sport fa ordine: i nerazzurri erano pronti ad offrire al Chelsea 35 milioni più 5 di bonus ed i londinesi sembravano poter accettare.

esultanza gol Romelu Lukaku

Poi però al momento di chiudere Lukaku non si è fatto più sentire da compagni di squadra e dirigenti; il sospetto forte è che dietro tutto ciò ci sia la Juventus e che il belga parli da tempo con i piemontesi. I bianconeri mercoledì scorso hanno proposto 40 milioni al Chelsea ma il tutto è vincolato alla cessione di Vlahovic che ancora non è avvenuta. Se l’irreperibilità di Lukaku continuasse non si esclude che l’Inter stessa abbandoni la trattativa scegliendo di comprare un’alternativa.

L’articolo Inter furiosa con Lukaku e pronta ad abbandonare la pista proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG