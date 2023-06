Un focus su Ilkay Gündogan, autore della doppietta che ha regalato la FA Cup al Manchester City. L’Inter prende appunti per la finale

La Gazzetta dello Sport propone un focus su Gundogan, autore della doppietta che ieri sera ha regalato al Manchester City la vittoria della FA Cup.

La squadra di Guardiola è attesa il 10 giugno a Istanbul per la finale di Champions League contro l’Inter:

GONDOGAN

Ha deciso la finale di FA Cup, eppure a fine stagione potrebbe andarsene. È la strana storia di Ilkay Gündogan, il 32enne capitano e primo acquisto dell’era Guardiola a cui potrebbe rimanere solo una partita da giocare nella squadra in cui è diventato grande. Il problema è che ha il contratto in scadenza a fine mese e che finora tutti i tentativi di farglielo rinnovare sono andati a vuoto. «Ilkay ha un talento eccezionale e sa bene quello che penso di lui – ha detto Guardiola – Siamo vicini di casa, condividiamo un pianerottolo. Spero che il club riesca a convincerlo a restare, magari vincere un’altra coppa aiuterà».

CONTRATTO

Finora il problema è stato l’età: Gündogan a 32 anni si sente ancora un top player, mentre il City storicamente coi giocatori della sua età preferisce non impegnarsi per più di una stagione. Impensabile dire sì a queste condizioni per uno che può chiudere sollevando Premier, FA Cupe Champions (Inter permettendo, ovviamente) e che è ancora fondamentale negli ingranaggi di Guardiola, uno che sa essere decisivo anche in una finale storica come il primo derby di sempre col Manchester Utd che assegna la coppa d’Inghilterra.

Il City nell’era Guardiola non ha mai lasciato andare uno ancora così determinante. La dirigenza ci proverà ancora, ma il rapporto sembra essersi rotto per mesi di trattative e incomprensioni, tanto da essere diventato argomento tabù (l’ufficio stampa ricorda prima di un’intervista che le domande sul futuro sono vietate) e che Gündogan ha da tempo cominciato ad ascoltare le grandi d’Europa, col Barcellona che sembra sicuro di averlo convinto, visto che le altre big di Premier sono tabu.

LE PAROLE

Lui, da buon capitano, dopo aver sollevato la coppa d’Inghilterra sposta l’attenzione sul pros- simo traguardo. «Abbiamo la chance di fare triplete e non vogliamo lasciarci scappare questa chance ha detto nella pancia di Wembley, con la medaglia di re dell’FA Cup al collo -. Posso promettere ai nostri tifosi che faremo di tutto per vincere a Istanbul». Di promettere che resterà per ora non se ne parla.

L’articolo GdS- Gundogan: il tedesco scade e pensa al Barça proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG