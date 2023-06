La Rai si è aggiudicata i diritti per trasmettere le partite del Mondiale Femminile: l’Italia della ct Bertolini in un girone difficile

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i Mondiali femminili saranno trasmessi in chiaro sulla Rai. Un traguardo importante, anche se il fuso orario non gioca a favore delle azzurre e dello share:

PROBLEMA– E’ stato risolto un problema che aveva agitato anche i vertici del calcio mondiale, visto che le offerte per i diritti tv del torneo femminile presentate da molti paesi erano state definite ridicole dal presidente della Fifa Gianni Infantino.

DIRITTI TV-

La Rai si è aggiudicata i diritti per partite dell’Italia, che quindi saranno ancora le una volta trasmesse in chiaro, anche se il fuso orario non favorisce di certo lo share. Ma la buona notizia è che l’Italia delle donne non sarà oscurata, come si temeva fino a qualche settimana fa. Una logica conseguenza di tutti gli sforzi fatti negli ultimi tempi per dare visibilità a chi sta tentando di abbattere barriere culturali e vecchie abitudini.

GIRONE

Il girone dell’Italia non è semplice: le ragazze sono inserite nel gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina. Sarà importante partire con il piede giusto, proprio come accadde quattro anni fa a Valenciennes contro la quotatissima Australia.

