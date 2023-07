Anche la difesa dell’Inter attende due colpi di mercato interessanti: Yann Bisseck e Merih Demiral: i dettagli

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla rivoluzione che si prospetta nella difesa dell’Inter, coi due colpi di mercato Bisseck-Demiral pronti all’affondo definitivo:

BISSECK

Il “tedeschino” lo chiamano soddisfatti ai piani alti di viale della Liberazione: è il vezzeggiativo dedicato a Yann Aurel Bisseck, 21enne cresciuto a Colonia e ormai nerazzurro di fatto, visto che ieri si è attivato il meccanismo burocratico per pagare la clausola per strapparlo ai danesi dell’Aarhus dopo gli accordi dei giorni scorsi.

Dietro al nomignolo affettuoso il fatto che il club di Zhang sia convinto di aver preso un diamante da sgrezzare, un talentino con enormi margini di crescita: qualcosa, anche in zona gol, si è pure visto nell’Europeo Under 21 in cui la Germania, di cui Yann era pure capitano, è stato eliminato nella fase a eliminazione diretta.

ACCORDO FORMALIZZATO

A confermare che l’ultimo passo tra i due club è ormai stato compiuto è stata ieri una nota piuttosto tecnica diffusa dalla società danese: «Abbiamo avviato trattative sostanziali con l’Inter per Bisseck.

Un possibile trasferimento presuppone che il club italiano decida di pagare una clausola rescissoria di 52 milioni di corone (7 milioni di euro, ndr) a cui si aggiungono costi e svalutazioni per la nostra società.

Una volta deciso l’esito delle negoziazioni, ulteriori informazioni saranno messe a disposizione della Borsa».

Al netto dei formalismi, quei sette milioni saranno pagati dall’Inter in due tranche e poi toccherà a Bisseck dovrà sdoppiarsi in campo: gli toccherà studiare da “braccetto” sinistro alle spalle di Bastoni, prossimo al rinnovo nerazzurro, e all’occorrenza anche da specialista a destra dove l’Inter è comunque orfana di Skriniar.

DEMIRAL

I nerazzurri hanno riaperto vecchi file sul pc e un vecchio pallino come Merhi Demiral è tornato a essere una pista: per struttura fisica e caratteristiche, il difensore turco dell’Atalanta è quello che si avvicina di più allo slovacco caduto nelle trame del Psg.

Demiral non rientra nei piani della Dea, come dimostra la seconda fase del campionato a Bergamo, ma serve un incastro sulla formula: per lui l’Atalanta contempla solo una cessione, o quanto meno un’opzione che impegni al riscatto definitivo, mentre l’Inter sin qui ha sempre spinto per il prestito senza obbligo.

