Con la rete di Badelj contro il Cagliari, si riapre la corsa salvezza per il Genoa ma anche per la Salernitana e Venezia.

Genoa, Milan Badelj con la sua rete riapre tutti i discorsi salvezza, della sua squadra ma anche della Salernitana e Venezia. Cagliari che con questa sconfitta viene risucchiato nella corsa salvezza che si fa più emozionante che mai.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

Queste le parole di Badelj a DAZN dopo il match vinto contro il Cagliari: “Vale tanto questo gol. Se non avessimo vinto saremo stati praticamente fuori dal discorso salvezza. Questo gol vale tre punti e un po’ di fiducia. Ora lavoriamo per arrivare bene al derby e lasciare tutto in campo. Ogni domenica giochiamo la partita della vita. Oggi era decisiva e siamo riusciti a portarla a casa. Non ho parole, non volevo smettere di correre dopo il gol. Emozionante vedere i tifosi così.” Conclude così.

