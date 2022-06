Il rilancio del Genoa è in atto sia da parte calcistica che come fondi e sponsor. Ecco Castore il prossimo sponsor tecnico.

Rilancio del brand per il club calcistico del Genoa retrocesso in Serie B. Gestito dal fondo americano 777 Partners, è stata in questi giorni rilevata la nuova brand identity insieme al nuovo logo sociale.

Il Footy Headlines lancia un indiscrezione in merito ad un’azienda inglese, Castore, che presto sarà il prossimo sponsor tecnico del club. Sembra quindi che l’accordo con Kappa sia agli sgoccioli.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

SportBusiness aveva già parlato intorno al mese di Gennaio dell’azienda inglese. Ad iniziare dalla stagione 2022/23, infatti l’azienda fondata da due fratelli fornirà abbigliamento tecnico: “Entreremo in Germania, Italia e Spagna seguendo la nostra strategia, pur essendo consapevoli delle sfumature che sono sempre presenti nei mercati locali“.

L’autore ha siglato una sponsorizzazione tecnica anche con il Bayer Leverkusen in Bundesliga e il Siviglia nella Liga spagnola. In Italia, ha adocchiato il Genoa che aspira alla promozione in serie A per un pronto ritorno.

