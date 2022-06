Si chiude la partnership esclusiva tra l’Inter e la EA Sports, nonostante la rottura della trattativa rimane comunque all’interno del gioco.

L’Inter chiude la collaborazione esclusiva con l’EA Sports, società che produce il gioco FIFA, il comunicato arriva dalla stessa società dell’Electronic Arts.

Questo il comunicato ufficiale: “A partire dal 1 luglio 2022, terminerà la nostra partnership di marketing esclusiva con l’Inter. Il nostro accordo di licenza in-game con l’Inter resta sempre valido e la tua esperienza di gioco non cambierà. Lo stemma, l’identità, lo stadio, i nomi e le sembianze dei giocatori, ecc. rimarranno invariati e saranno presenti in EA SPORTS FIFA e in EA SPORTS FC, giocabili come prima.“

Sede Inter

Continua il comunicato ufficiale: “Sì. Questo aggiornamento non modificherà il modo in cui è possibile giocare e utilizzare l’Inter in EA SPORTS FIFA. Lo stemma del club, l’identità, i nomi dello stadio, dei giocatori e così via rimarranno invariati”. Aggiunge la nota: “questo aggiornamento non cambierà il modo in cui è possibile giocare e interagire con l’Inter in FIFA 21 e nelle versioni precedenti del gioco”. Infine, spiega EA SPORTS, “questo aggiornamento non cambierà il modo in cui è possibile giocare e interagire con l’Inter in tutto EA SPORTS FIFA, compreso FUT”. Conclude.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG