Mattia De Sciglio nel nuovo rinnovo con la Juventus modifica lo stipendio oltre la durata del contratto. Ecco le cifre.

Alla fine il rinnovo tra Mattia De Sciglio e la Juventus si è fatto. Il terzino destro e all’occorrenza sinistro italiano aveva un contratto fino al 2022. Ora il nuovo contratto ha una scadenza fino al 2025 quando il tale avrà 33 anni. Il giocatore è arrivato a Torino nel 2017 dal Milan per 12 milioni di euro in tre rate con 0,5 di bonus. Con un contratto quinquennale con scadenza proprio ora.

Il calciatore che fino a questo momento ha concluso la bellezza di 91 presenze con due gol all’attivo in bianconero ha avuto il suo rinnovo per volere di Allegri suo mentore ed allenatore. Matti De Sciglio guadagnerà ora 1,5 milioni di euro netti + bonus mentre prima il compenso era di 3 milioni di euro netti fissi. Un risparmio quindi non da poco ma che con bonus può incrementare di un milione di euro.

