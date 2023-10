Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta subita dai rossoblu contro l’Atalanta

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Genoa contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, siamo stati dentro la partita col giusto atteggiamento contro una squadra forte sapendo soffrire e avendo opportunità per creare situazioni pericolose. La reazione è stata importante, da squadra che non molla, i ragazzi hanno dato tutto e con questo atteggiamento possiamo fare solo bene».

PIANO GARA – «Il piano gara varia in base all’avversario, a volte ci si riesce meglio, altre meno, la squadra ha fatto molto bene nella fase difensiva. Il primo tempo è stato equilibrato e una volta sotto c’è stata una reazione da squadra vera».

ASSENZA RETEGUI – «Ekuban si è messo a disposizione dei compagni, è una risorsa per noi sia che parta dall’inizio o subentri. Come Leali che ha fatto una grande gara».

PROTESTE PRIMO GOL – «Preferisco non parlare del gol di Lookman, pensavo che non si tornasse più indietro dopo il fischio dell’arbitro, invece è stata fatta un’altra scelta».

ESORDIO DI FINI – «Lo conosco molto bene avendolo avuto in Primavera, ha potenzialità enormi, è importante a livello societario far esordire giovani. Mi serviva freschezza in quel momento».

