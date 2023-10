Quattro americani, due per parte, in campo in Milan-Juve: le parole del ct degli USA, Gregg Berhalter presente a San Siro

Pulisic, Musah, McKennie e Weah: in Milan-Juve in campo contemporaneamente ci sono 4 americani. Sicuramente una bella notizie per Gregg Berhalter, ct degli USA, che ha parlato ai microfoni di DAZN da San Siro. Di seguito le sue parole.

«Per prima cosa è una partita incredibile, ci sono due grandi squadre che si affrontano. Avere 4 giocatori è un turning point importante per il calcio americano. La cosa importante è che i calciatori stiano ad alti livelli. Quando giochi gare così ti aiuta tanto nella tua crescita. Pulisic sta arrivando davvero a un gran livello al Milan. Come finisce? 2-2».

