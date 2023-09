Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha così parlato dopo il match giocato dai rossoblù contro il Lecce

Alberto Gilardino ha così parlato a Sky dopo Lecce-Genoa.

LE PAROLE – «Non siamo partiti bene. Poi abbiamo preso in mano la gara fino a prima dell’espulsione. Abbiamo giocato, creato diverse occasioni e c’erano i presupposti per far male al Lecce. Dopo il rosso è cambiata la strategia e inevitabilmente il modo di interpretare la partita. La squadra ce l’ha la cattiveria, la mette sempre in campo. Il DNA deve essere sempre quello per quello che stiamo facendo e che poi dovremo andare a fare. La partita si è indirizzata non bene al 30′ del primo tempo, ma abbiamo avuto i presupposti per creare pericoli anche dopo. C’è il rammarico di aver perso, ma dobbiamo rialzare la testa subito perchè fra cinque giorni giochiamo in casa con la Roma. Sarà una gara importante».

