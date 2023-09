Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha così parlato dopo il match giocato dai giallorossi contro il Genoa

Roberto D’Aversa ha così parlato a Dazn dopo Lecce-Genoa.

LE PAROLE – «Era una partita molto delicata perché il Genoa veniva da un periodo molto positivo, avevo chiesto ai ragazzi il massimo risultato con il giusto equilibrio. Siamo stati bravi a pazientare per poi colpire, portando a casa una vittoria che è strameritata. Stiamo occupando una posizione di classifica che non ci compete, l’entusiasmo non deve portarci a mollare questo livello di attenzione, anche se il secondo posto provvisorio è sicuramente meritato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG