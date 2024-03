Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro

RIGORE – «Dal campo non sembrava rigore, rivedendo le immagini mi dà la certezza. Ma sono attimi. L’arbitro è stato richiamato al VAR, in questo caso hanno deciso di dare il rigore che è parecchio dubbio. Ma non mi va di polemizzare. Voglio parlare della prestazione di coraggio dei miei, anche se è normale che dispiace perché gli episodi condizionano le gare. Abbiamo dato tutto contro una squadra forte, sono contento»

RAMMARICO – «C’è rammarico perché gli episodi condizionano i momenti della gara, ma parlando della squadra sicuramente c’era modo di gestire con più lucidità il primo tempo, mentre nel secondo abbiamo messo più in difficoltà l’Inter»

