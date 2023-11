Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu contro il Verona

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Genoa contro il Verona. Di seguito le sue parole.

GOL DRAGUSIN – «É bello quando un tuo giocatore fa gol del genere, soprattutto se è un difensore. Sono tre punti pesanti, importanti, voluti con tutte le nostre forze. Sapevamo che il coefficiente di difficoltà sarebbe stato altissimo, una squadra ferita e con giocatori importanti. Abbiamo tenuto botta quando era necessario e creato buone occasioni da gol».

VITTORIA – «Ci sono determinate partite che ti portano a giocare un calcio diverso, stasera siamo stati bravi a giocare palla su palla, sono felice per i ragazzi che sono stati grandi».

CRESCITA – «Sono step di crescita che stiamo facendo… La maggior parte dei ragazzi era con me in Serie B, è normale che cambiando di categoria serve tempo ma ci stiamo abituando e stiamo lavorando per migliorare il singolo ed il collettivo. Ogni gara comporta situazioni diverse, stasera era una partita fisica e dove contava solo il valore dei punti».

PROSSIMO STEP – «La continuità, soprattutto il riuscire a creare i presupposti sia in casa che fuori per giocare in un certo modo. Nell’ultimo periodo fuori casa abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo».

GESTIRE I CAMBI DOPO I DUE INFORTUNI – «Avendo cambi obbligati ho cercato di calcolare tutte le ipotesi e trovare soluzioni. Badelj e Strootman potevano essere cambiati per giocatori più freschi, ma c’è stato l’approccio giusto da parte di tutti e le richieste erano proprio queste. Affrontare una squadra in ritiro da 5 giorni era dura, certi gruppi tirano fuori sempre qualcosa in più».

RETEGUI VERSO IL RIENTRO – «Ce lo auguriamo, sta facendo un percorso per recuperare dal problema al ginocchio e speriamo di averlo a disposizione quanto prima, lui come Messias».

