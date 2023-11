Le parole di Marco Baroni, tecnico del Verona, dopo la sconfitta subita dagli scaligeri contro il Genoa a Marassi

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «So che la squadra questa settimana si è dedicata al lavoro, abbiamo dato sul piano prestativo ma non è sufficiente. In questo momento ci sono degli episodi che ti portano in fiducia, non basta la convinzione con la quale andiamo ad attaccare la porta. L’impegno non basta, bisogna fare di più e questo lo sappiamo».

PROBLEMA DI NATURA MENTALE – «Sicuramente, dobbiamo cercare la svolta col lavoro, non possiamo aspettarla. A volte l’inerzia nei risultati la inverti con questo, è quello che dobbiamo cercare tutti insieme».

SOSTA NEL MOMENTO GIUSTO – «Arriva nel momento giusto, perché avremo due settimane per lavorare».

SFIDA DECISIVA CON IL LECCE – «Sono tutte importanti, bisogna arrivarci sia dal punto di vista mentale che fisico nel modo giusto. Serve più gioia, determinazione e voglia».

COME VIVE QUESTO MOMENTO – «La società mi ha sempre messo nelle condizioni migliori per lavorare. Sono dispiaciuto per società, tifosi e squadra. Dobbiamo fare di più»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG