Mehdi Taremi, obiettivo di calciomercato sia dell’Inter che del Milan, piace anche in Premier League al Manchester United

Mehdi Taremi resta tra gli obiettivi del calciomercato del Milan e dell’Inter per l’attacco, dopo il lungo corteggiamento delle milanesi in estate. Per l’attaccante del Porto però le pretendenti non finiscono qua.

Come riferisce Teamtalk, anche il Manchester United sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa al calciatore.

