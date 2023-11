Ridgeciano Haps, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di TMW raccontando anche il suo rapporto con mister Gilardino

PAROLE – «Mi dice di essere me stesso di mostrare le mie qualità perché le conosce molto bene le mie possibilità. Non importa. Preferisco entrambe le posizioni. Sono contento di giocare. In Olanda ho giocato esterno in una difesa a quattro mentre in Italia ho occupato più il ruolo di laterale in un centrocampo a cinque. Non fa differenza davvero».

