Alcuni episodi arbitrali hanno caratterizzato Genoa Inter, su tutti la spinta di Bisseck ai danni di Strootman in occasione del gol di Arnautovic (episodio non sanzionato né da Doveri né dal Var). Questa la moviola del Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: «Più di qualcosa da rivedere nella partita di Doveri che – ci ripetiamo – non ha lo stesso smalto dello scorso anno. Il fallo che non fischia sul gol dell’Inter è clamoroso e coinvolge anche il VAR tanto è eclatante. La chiude con 28 falli (la sua media è di 25,83) e 4 gialli (3,33 di media). […] Spinta a due mani (questo il particolare che inchioda il team arbitrale) di Bisseck sulle spalle di Strootman, che forse non fa tutto per restare in piedi. C’era fallo sull’azione del gol di Arnautovic, fallo che Doveri doveva rilevare in campo e che, a nostro avviso, coinvolge anche il VAR: abbiamo stabilito (è stato detto a Open VAR su DAZN a proposito di Napoli-Inter) che il VAR può controllare l’intensità, questa era da far rivedere. Gilardino protesta (ammonito) ma vede bene Doveri: il colpo di testa di Vasquez finisce sul fianco sinistro di Thuram, braccio attaccato, anche fosse stato… Nessun fallo sul gol dell’1-1: Darmian e Strootman si tengono e finiscono giù insieme».

