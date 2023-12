Tra le note positive di Genoa Inter c’è il ritorno al gol di Arnautovic: questi i voti in pagella per l’austriaco secondo i giornali

Protagonista in positivo di Genoa Inter è stato Marko Arnautovic, che ha trovato il suo primo gol in nerazzurro in campionato da quando si è trasferito. Questi i voti in pagella per l’austriaco secondo i quotidiani sportivi italiani.

Gazzetta dello Sport: 7 – Il gol è il premio a una prestazione finalmente piena, riempita di un gran pallone a Mkhitaryan e un’altra assistenza a Thuram.

Corriere dello Sport: 6,5 – Torna a segnare dopo quasi tre mesi di digiuno in Serie A, facendosi trovare pronto per un comodo tap-in a pochi centimetri dalla porta. Gli resta l’amaro in bocca per la chance mancata nella ripresa.

Tuttosport: 6,5 – Il gol è talmente facile da sembrare banale, lo stesso non si può dire di un paio di giocate alquanto ispirate per liberare i compagni. La miglior prestazione da quando veste nerazzurro.

