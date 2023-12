Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, si esprime così sul contatto tra Bisseck e Strootman avvenuto durante Genoa Inter

Attraverso il proprio account X, Tancredi Palmeri va controcorrente rispetto alle polemiche arbitrali scaturite dopo il contatto tra Bisseck e Strootman in occasione del gol di Arnautovic in Genoa Inter. Per il giornalista non si tratterebbe di un fallo: si rimette nel calderone la spinta di Tonali contro la Lazio nell’anno dello scudetto del Milan.

LE PAROLE – «Non è fallo di Bisseck come non era fallo di Tonali sul gol nel Lazio-Milan del sorpasso scudetto del Milan.

Entrambi spingono? Sì.

Ma non è fallo perché là arrivava avversario addosso a Tonali, qua Strootman trattiene Bisseck».

