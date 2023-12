Genoa Inter, la moviola della Gazzetta dello Sport: l’analisi della rosea sul contatto tra Bisseck e Strootman nel gol di Arnautovic

Genoa Inter finisce tra le polemiche a causa del contatto in area tra Bisseck e Strootman in occasione del gol del vantaggio nerazzurro di Arnautovic. Spinta evidente da parte del tedesco, l’arbitro lascia correre ed il Var non interviene. Di seguito la moviola della Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Forti proteste del Genoa sul gol dell’1-0. Sulla rimessa laterale di Darmian e prima che il pallone giunga a Barella – sul tiro del quale Arnautovic segna in tap in -, Bisseck spinge con due mani sulla schiena Strootman che cade a terra. Doveri è posizionato bene e vede il contatto giudicandolo lieve e il Var Irrati non interviene per mandarlo alla review perché la valutazione sull’intensità dei contatti è dell’arbitro. La decisione però non convince appieno: il fallo poteva essere fischiato».

