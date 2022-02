Questa sera allo stadio Ferraris si gioca la 27° giornata di Serie A. “Una gara molto delicata” per i nerazzurri.

Blessin per la prima vittoria della sua gestione, Inzaghi per ritrovare equilibrio e punti per la testa della classifica. Genoa-Inter è il primo possibile testacoda di questo campionato per i nerazzurri, che non possono gettare al vento altre occasioni. Riecco Bastoni e Brozovic dopo la squalifica. Ancora ai box Gosens, Kolarov e Correa. Lautaro Martinez parte favorito su Sanchez per affiancare Dzeko in attacco. Sarà una partita sporca, intensa. Alla fine, per gli uomini di Inzaghi, dovranno arrivare i tre punti scaccia crisi.

Ecco la probabile formazione dell’Inter:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dopo il passo falso contro il Sassuolo, per l’Inter c’è un solo risultato disponibile. Dumfries riprende il suo posto sulla fascia, così come Barella, bocciato nel ruolo di Brozovic. Calcio d’inizio alle ore 21.

