Stasera alle 21 a Marassi si gioca Genoa-Inter secondo anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

Il Genoa si trova in zona retrocessione ed ha bisogno assoluto di punti per continuare a sperare nella salvezza, mentre l’Inter deve riprendersi da un brutto periodo. Blessin non può diporre di Vanheusden, Bani, Criscito e Piccoli; Inzaghi schiererà la formazione titolare. Ecco le probabili.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj, Rovella; Amiri; Ekuban, Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Marchetti, Semper, Cambiaso, Ghiglione, Calafiori, Masiello, Melegoni, Portanova, Gudmundsson, Yeboah. Indisponibili: Bani, Criscito, Piccoli, Vanheusden. Squalificati: –.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Gagliardini, Darmian, Vecino, Vidal, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: Correa, Gosens, Kolarov.

