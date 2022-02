L’undici scelto dal tecnico del Genoa in vista di questo importante appuntamento.

Un match spartiacque per entrambe le formazioni, che cercano punti per reagire dopo le ultime prestazioni deludenti in campionato. Genoa-Inter daranno vita al match della 27° giornata di Serie A. Blessin potrebbe confermare quasi tutta la formazione che ha pareggiato al ‘Penzo’ di Venezia. Una novità potrebbe essere il ritorno dal 1′ di Portanova sulla trequarti al posto di Gudmundsson. Destro-Ekuban in attacco. Ostigard può scalzare Vasquez.

Ecco la probabile formazione dei padroni di casa:

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson, Destro, Ekuban. Allenatore: Blessin.

La conquista della salvezza sarebbe lo scudetto dei rossoblu, in palese difficoltà a questo punto della stagione. L’ex interista Destro sogna un gol che possa riaccendere lo spirito genoano. I punti per l’Inter iniziano a pesare e non si può più sbagliare.

