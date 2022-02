L’attaccante del Milan Rafael Leao si è detto molto contento della stima che i tifosi gli dimostrano molto spesso.

MilanTv ha intervistato Rafael Leao che ha analizzato l’ultima partita dei rossoneri. “Contro la Salernitana abbiamo avuto diverse occasioni, ma non è stata la nostra giornata. Almeno abbiamo mosso la classifica con un punto. Ora testa all’Udinese dove dovremo fare meglio quello che abbiamo fatto nell’ultima partita. Dovremo cominciare forte perché l’Udinese è una buona squadra e servirà attenzione“.

Stefano Pioli

“La cosa più bella di essere giocatori e quando i tifosi ti caricano in questo modo, perché mi danno fiducia e forza di continuare a fare bene. Li voglio ringraziare. Queste cose arrivano perché ho la confidenza di poter fare la differenza in campo. Voglio continuare a fare bene e aiutare la squadra. La fiducia dei miei compagni e di tutti è stata importante per la mia crescita“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG