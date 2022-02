Il difensore della Fiorentina Alvaro Odriozola ha illustrato le ambizioni dei viola ammettendo di avere il sogno di giocare nel Real Madrid, squadra da cui è in prestito.

Okdiario.com ha intervistato il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola che si è pronunciato così. “La Serie A è un campionato molto complicato. C’è un livello alto e medio-alto. In altre parole, la lotta per l’Europa è davvero dura. In questo momento le dirette rivali sono le due squadre romane, che sono molto forti. Sarebbe molto bello qualificarsi per l’Europa, per il club e per la città. Abbiamo una grande rosa e sono sicuro che finiremo bene la stagione. Importante è anche il prossimo scontro con la Juventus, perché qui c’è una rivalità storica“.

“Mi sento molto identificato con i tifosi della Fiorentina perché è un club molto speciale, è una delle città più belle del mondo. C’è un forte sentimento di radicamento con il club. Qui la Fiorentina è come uno stile di vita, è una religione per loro. Non c’è dubbio che sia il sogno di ogni calciatore avere successo al Real Madrid. Questo è ovvio. Posso solo dire che mi sto divertendo molto, che in questo momento i miei colori sono viola e che cercheremo di portare la Fiorentina in Europa e lottare per quello scontro con la Juventus, che sarà molto bello“.

