A Marassi, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A Marassi, Genoa e Juve si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Genoa-Juve 1-1: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio – È cominciata la partita

2′ Partita alta in pressione la Juve – Che vuole subito imporre il proprio ritmo al match

6′ Tiro Malinovskyi – Prima conclusione dell’ucraino da fuori. Tiro centrale bloccato da Szczesny nonostante il rimbalzo ravvicinato

14′ Tiro Chiesa – Strappo di Cambiaso che arriva in area e poi serve Chiesa di suola. Il 7, decentratissimo, calcia forte sul primo palo ignorando Vlahovic in mezzo. Martinez tocca in corner

18′ Prova a prendere in campo il Genoa – Cross pericoloso di Badelj da destra che termina sul fondo. Secondo Massa l’ultimo tocco è di Cambiaso

19′ Colpo di testa De Winter – Svetta da corner ma non impatta bene. Pallone molto alto

22′ Occasione Vlahovic – Grandissimo cross di Chiesa dalla trequarti che Vlahovic impatta male a due passi dalla porta. Il pallone si impenna e termina alto sulla traversa

23′ Qualche protesta del Genoa per un contatto Cambiaso-Vasquez in area – Lo juventino scivola ma non ci sono gli estremi per il penalty

27′ Rigore per la Juve – Disimpegno errato di Badelj, bravo Vlahovic che imbuca per Chiesa, steso da Martinez

28′ Gol Chiesa – È lui a prendersi il pallone e scaricare in rete dal dischetto spiazzando Martinez

31 Vlahovic tira sul fondo – C’è anche una trattenuta di De Winter che per l’arbitro non è da rigore. Perde l’equilibrio al momento del tiro il serbo

35′ Tiro Vasquez – Appostato sul secondo palo sugli sviluppi di corner. Conclusione che termina alta di poco. Szczesny non aveva visto partire il pallone a causa del traffico in area ma era comunque a protezione del primo palo

40′ Spinta di Dragusin – Fallo in attacco del romeno ai danni di Gatti

40′ Spinta di Dragusin – Fallo in attacco del romeno ai danni di Gatti

44′ Kostic anticipa Gudmundsson – Sponda di Vasquez sul secondo palo per Gudmundsson che arriva in corsa alla battuta in area. Decisiva l’opposizione di Kostic su Gudmundsson

45+1′ Fine primo tempo – Duplice fischio

46′ Inizio secondo tempo – Si riparte

47′ Punizione Malinovskyi – Cerca Dragusin sul secondo palo in area, pallo impossibile per l’ex Juve. Controlla Kostic

48′ Gol Gudmundsson – Controllo di petto di Ekuban in area, in posizione regolare, e assistenza di testa per Gudmundsson che in spaccata batte Szczesny. Completamente sorpresa la difesa della Juventus

51′ Occasione Chiesa – Pasticcio di Martinez che gli regala il pallone in disimpegno. Poi si salva in uscita disperata sullo stesso attaccante a cui non riesce il colpo sotto

53′ Cross di Cambiaso – Pallone forte sul primo palo. Smanaccia Martinez, poi nessun attaccante bianconero arriva sul pallone

54′ Sospetto tocco di Bani di mano in area – Braccio apparentemente molto largo. Sia Massa sia il Var lasciano correre

57′ Chiesa pescato in fuorigioco – Era oltre sull’assistenza di Vlahovic, poi aveva messo un pallone interessante in mezzo per Cambiaso. Comunque anticipato

61′ Ammonito Danilo – Intervento in ritardo su Ekuban

Migliore in campo: a fine partita

Genoa-Juve 1-1: risultato e tabellino

Reti: 28′ rig. Chiesa, 48′ Gudmundsson

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez (46′ Ekuban); Gudmundsson, Messias. All. Gilardino. A disp. Leali, Sommaria, Thorsby, Martin, Vogliamo, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Weah, Nicolussi C., Nonge, Milik, Yildiz, Iling-Jr

Arbitro: Massa

Ammonito: 61′ Danilo

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG