Roma, parla l’agente di Edoardo Bove dopo il rinnovo con il club giallorosso: le dichiarazioni sul centrocampista

A Centro Suono Sport ha così parlato Diego Tavano dopo il rinnovo di Edoardo Bove con la Roma.

LE PAROLE – «È stata una trattativa abbastanza lunga, era già definita a settembre però abbiamo mantenuto un profilo basso per permettere al giocatore di continuare a crescere. Non c’è mai stato dubbio che il suo desiderio fosse quello di legarsi alla Roma, ogni volta che gioca vuole combattere fino all’ultima goccia di sudore per onorare la Roma. È una storia bellissima che va esaltata».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG