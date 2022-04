Manca poco al lunch match Genoa-Lazio, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Blessin sorprende tutti in attacco lasciando in panchina sia Yeboah che Destro a favore di Piccoli; confermato il solito 4-2-3-1. Nessuna sorpresa nella Lazio col rientro di Luis Alberto e la titolarità di Lazzari come terzino destro; in attacco riposa almeno inizialmente Pedro. Ecco le formazioni ufficiali.

Ciro Immobile

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vazquez; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Piccoli. A disp.: Marchetti, Semper, Marchetti, Masiello, Gudmundsson, Bani, Criscito, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Yeboah, Ekuban. All.: Blessin.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Cataldi, Akpa Akpro, Basic, Pedro, Cabral, Romero, Moro. All.: Sarri.

