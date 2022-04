L’esterno dell’Inter Ivan Perisic ha contribuito in maniera significativa alla vittoria con l’Hellas grazie a due assist.

Ivan Perisic ha commentato così la vittoria della sua Inter a DAZN. “Speriamo sia tornata l’Inter. Non è ancora finita, siamo lì, dobbiamo continuare come oggi. Guardiamo in avanti, dobbiamo continuare così, con il pubblico è più facile dopo essere stati senza di loro due anni“.

Stadio San Siro

“Fino a febbraio abbiamo fatto bene, poi negli ultimi due mesi non abbiamo fatto bene, i risultati non sono stati positivi. Noi favoriti? Lo scorso anno abbiamo vinto, quest’anno ci proviamo: se corriamo come abbiamo fatto oggi non abbiamo paura di nessuno. Io punta nel secondo tempo? Ho cambiato tanti ruoli e mi adatto. Con i nostri tifosi sarà più facile vincere, ci sono mancati per due anni e li ringraziamo per il sostegno”.

