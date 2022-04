Domani alle 12:30 Genoa-Lazio è il match dell’ora di pranzo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Il Genoa è chiamato a far punti se vuole ancora sperare in una salvezza che si sta facendo sempre più difficile, la Lazio spera ancora in un piazzamento europeo. Nei rossoblù è ancora indisponibile Cambiaso e dovrebbe giocare ancora Destro in attacco; Sarri recupera Luis Alberto che dovrebbe andare in panchina.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Bani, Criscito, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Hefti, Gudmundsson, Melegoni, Yeboah, Piccoli, Galdames. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden. Squalificati: -.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Leiva, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Hysaj, Luiz Felipe, S. Radu, Luis Alberto, Akpa Akpro, Cataldi, Raul Moro, J. Cabral, Romero. Indisponibili: A. Anderson. Squalificati: -.

