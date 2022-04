L’allenatore dello Spezia Thiago Motta vuole sfruttare l’onda lunga del periodo positivo anche oggi contro l’Empoli.

Thiago Motta vuole proseguire nella corsa che la sua squadra ha intrapreso verso la salvezza; ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa. “Vedo la squadra molto bene, sia atleticamente che emozionalmente, l’entusiasmo è altissimo. Stiamo vivendo il nostro miglior momento, i ragazzi stanno dando il massimo e lo stanno facendo per il gruppo. La prossima partita la affronteremo con concentrazione e determinazione per poter raggiungere il nostro obiettivo. Le sensazioni che ho provato al ‘Picco’ dopo la vittoria contro il Venezia sono state incredibili”.

“È stato un momento unico, da vivere, e io l’ho vissuto intensamente insieme ai ragazzi, spero che ce ne saranno altri così da qui alla fine della stagione. Io e il mio team non facciamo calcoli sulla classifica, la cosa più importante adesso è l’allenamento di oggi e la partita con l’Empoli. È la partita più difficile dell’anno perché è la prossima, abbiamo affrontato ogni sfida così e continueremo a farlo. L’Empoli è un’ottima squadra che sa cosa vuole, ha buoni giocatori e un grande allenatore; si è meritata la sua posizione in classifica, e noi scenderemo in campo come sempre dando il massimo e con molto rispetto per cercare di guadagnarci la vittoria.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG