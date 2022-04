L’attaccante del Milan Olivier Giroud sostiene che la sua squadra è tranquilla nonostante il mezzo passo falso col Bologna.

Olivier Giroud ha parlato a elevensports.be dello stato d’animo della sua squadra. “Lo spirito è quello giusto. Grazie al primato nel gruppo si respira grande serenità e fiducia. Quando i risultati sono positivi tutto diventa più facile, ed è importante mantenere questo spirito in ogni match per continuare il nostro percorso nel miglior modo possibile. C‘è grande maturità”.

Zlatan Ibrahimovic

“Giocatori come Ibrahimovic e altri veterani portano serenità e tranquillità a tutto il gruppo. Ibrahimovic è incredibile, quello che fa a 40 anni, la sua voglia e la sua determinazione ad rimanere ad alti livelli sono straordinari. Ho 35 anni, sono abbastanza esperto e so che in questi momenti bisogna solo restare concentrati. La cosa fondamentale è essere decisivo nei momenti importanti per la squadra. L’obiettivo finale è diventare campioni. Prima c’è stato un periodo in cui non segnavo e avevo voti meno positivi sui giornali, ma fa parte del gioco“.

