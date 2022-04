Empoli, Andreazzoli prepara la sfida contro lo Spezia, queste le dichiarazioni del tecnico in vista della partita.

Il tecnico dell’Empoli, Andreazzoli parla del match contro lo Spezia, queste le parole: “Sarà una sfida da testa e pancia. Noi non siamo impauriti, anzi stiamo giocando. Cambiano solo i risultati. Per il momento loro hanno fiducia e entusiasmo, cosa che nemmeno a noi manca. Mi stuzzica la partita di domani e non guardo più in là. Preferisco pensare una partita alla volta.”

L’astinenza da vittorie: “Quando non arriva non può non essere una pressione domenica dopo domenica, ma non possiamo nemmeno sminuire tutto il lavoro fatto sin qui. Domani metteremo in campo tutto per tornare a vincere.”

L’attacco della squadra: “Tutte le squadre hanno una necessità assoluta che è il pensiero dell’allenatore. La nostra coperta è corta se pensi alla difesa lasci qualcosa in attacco e al contrario. Dobbiamo cercare di incrementare il tutto.”

Conclusione sugli arbitri: “La storia del campionato è inutile stare qui a ripeterla, ne abbiamo già parlato anche troppo degli arbitri.”

