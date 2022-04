Il difensore del Torino Gleison Bremer indica gli aspetti del calcio di Juric e racconta chi è secondo lui il difensore più forte attualmente.

Interessante intervista di Dazn a Gleison Bremer, ecco le sue parole. “Col mister Juric si corre, si deve imparare più che altro a leggere la situazione, quando restare e quando scappare ad attaccare lo spazio. A me, ogni tanto, piace propormi là davanti. I miei difensori preferiti? Secondo me Virgil van Dijk è il numero uno a livello internazionale”.

IM_Ivan_Juric

“Certo, insieme a Sergio Ramos. In Italia? Per me Kalidou Koulibaly è il più forte. Osimhen? Devi prendergli 3-4 metri, altrimenti non lo prendi più. Non gli piace ricevere il pallone, ma attaccare lo spazio. E quando lo fa è devastante. Con Ibrahimovic è tutto il contrario. Attaccante estremamente fisico, usa il corpo come pochi e occorre marcarlo a uomo, senza troppe alternative. Modulo? Sono sbocciato con la difesa a tre, che resta quindi la mia preferita“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG