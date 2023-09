Tegola infortuni. La settimana prossima il Milan affronterà il Genoa in campionato. Brutte notizie per Gilardino che potrebbe dover far a meno di due titolari:

nel match contro la Roma sono usciti per infortunio sia Strootman che Badelj. Le loro condizioni saranno a valutare in vista del match contro i rossoneri.

